Ведищев — о поражении «Локо» в матче с «Пармой»: у игроков не происходит прогресса

Главный тренер краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев высказался о поражении своих подопечных в матче с «Пармой». Встреча завершилась со счётом 82:77 в пользу пермского клуба.

«Получается, что мы слабее, чем «Парма», раз проигрываем им третий матч подряд. Не смогли настроиться на жёсткую игру так, как требовал этого соперник. Потом вернулись в игру, но в конце, при 10-очковом преимуществе допустили несколько ошибок в защите, а в нападении сыграли слишком индивидуально.

После сегодняшнего матча в очередной раз проявился один очень важный вопрос: за что некоторые игроки нашей команды получают игровое время на площадке? Видимо, моё доверие они неправильно оценивают и понимают. Прогресса не происходит. Приходит время сделать выводы. В любом случае поздравляю «Парму» с победой. Они сумели сыграть и индивидуально, и, когда было нужно, действовали умно и командно», — приводит слова Ведищева пресс-служба Единой лиги.