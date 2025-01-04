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Ведищев — о поражении «Локо» в матче с «Пармой»: у игроков не происходит прогресса

Ведищев — о поражении «Локо» в матче с «Пармой»: у игроков не происходит прогресса
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Главный тренер краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев высказался о поражении своих подопечных в матче с «Пармой». Встреча завершилась со счётом 82:77 в пользу пермского клуба.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 января 2025, суббота. 15:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
77 : 82
Парма
Пермь
Локомотив-Кубань: Андерсон - 16, Миллер - 14, Уэйли - 13, Кливленд - 12, Темиров - 11, Елатонцев - 4, Квитковских - 4, Емченко - 3, Коско, Ведищев, Мартюк, Узинский
Парма: Руженцев - 25, Нэвелс - 13, Шашков - 12, Хэмилтон - 8, Якушин - 7, Захаров - 6, Хэмм - 5, Свинин - 4, Ильницкий - 2, Тучков, Чебуркин, Фирсов

«Получается, что мы слабее, чем «Парма», раз проигрываем им третий матч подряд. Не смогли настроиться на жёсткую игру так, как требовал этого соперник. Потом вернулись в игру, но в конце, при 10-очковом преимуществе допустили несколько ошибок в защите, а в нападении сыграли слишком индивидуально.

После сегодняшнего матча в очередной раз проявился один очень важный вопрос: за что некоторые игроки нашей команды получают игровое время на площадке? Видимо, моё доверие они неправильно оценивают и понимают. Прогресса не происходит. Приходит время сделать выводы. В любом случае поздравляю «Парму» с победой. Они сумели сыграть и индивидуально, и, когда было нужно, действовали умно и командно», — приводит слова Ведищева пресс-служба Единой лиги.

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