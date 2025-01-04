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Тренер «Пармы» назвал главную задачу, которую он ставил игрокам в матче с «Локо»

Тренер «Пармы» назвал главную задачу, которую он ставил игрокам в матче с «Локо»
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Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин высказался о победе своих подопечных в матче с краснодарским клубом «Локомотив-Кубань». Встреча завершилась со счётом 82:77 в пользу пермской команды.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 января 2025, суббота. 15:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
77 : 82
Парма
Пермь
Локомотив-Кубань: Андерсон - 16, Миллер - 14, Уэйли - 13, Кливленд - 12, Темиров - 11, Елатонцев - 4, Квитковских - 4, Емченко - 3, Коско, Ведищев, Мартюк, Узинский
Парма: Руженцев - 25, Нэвелс - 13, Шашков - 12, Хэмилтон - 8, Якушин - 7, Захаров - 6, Хэмм - 5, Свинин - 4, Ильницкий - 2, Тучков, Чебуркин, Фирсов

«Всех поздравляю с Новым годом, всем желаю мира, добра и красивых игр. Сегодня мы впервые в сезоне сыграли полным составом – вернулись Гарретт Нэвелс и Александр Захаров, до этого много пропустил Самсон Руженцев, и вот наконец у нас достаточно игроков для широкой ротации.

Нашей главной задачей было не дать «Локомотиву» разбежаться, потому что они играют в темповой баскетбол, много очков набирают в быстрых переходах. В третьей четверти мы позволили сопернику выйти вперёд, но смогли добавить – в первую очередь в защите.

Последние две-три минуты матча мы защищались особенно хорошо. Больше всего меня радует соотношение подборов: мы выиграли щит у лучшей команды в лиге по этому компоненту, сами сделали 43 подбора, что для нас прекрасный результат», — приводит слова Пашутина пресс-служба Единой лиги.

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