Тренер «Пармы» назвал главную задачу, которую он ставил игрокам в матче с «Локо»

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин высказался о победе своих подопечных в матче с краснодарским клубом «Локомотив-Кубань». Встреча завершилась со счётом 82:77 в пользу пермской команды.

«Всех поздравляю с Новым годом, всем желаю мира, добра и красивых игр. Сегодня мы впервые в сезоне сыграли полным составом – вернулись Гарретт Нэвелс и Александр Захаров, до этого много пропустил Самсон Руженцев, и вот наконец у нас достаточно игроков для широкой ротации.

Нашей главной задачей было не дать «Локомотиву» разбежаться, потому что они играют в темповой баскетбол, много очков набирают в быстрых переходах. В третьей четверти мы позволили сопернику выйти вперёд, но смогли добавить – в первую очередь в защите.

Последние две-три минуты матча мы защищались особенно хорошо. Больше всего меня радует соотношение подборов: мы выиграли щит у лучшей команды в лиге по этому компоненту, сами сделали 43 подбора, что для нас прекрасный результат», — приводит слова Пашутина пресс-служба Единой лиги.