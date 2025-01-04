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Игрок НБА покинул площадку в инвалидном кресле после падения

Игрок НБА покинул площадку в инвалидном кресле после падения
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Атакующий защитник «Орландо Мэджик» Джейлен Саггс во время второй четверти матча с «Торонто Рэпторс» споткнулся и упал, схватившись за спину. Он пролежал несколько минут на спине, после чего ему помогли встать и усадили в инвалидное кресло.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Саггсу 23 года. В текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец принял участие в 34 играх. В среднем за матч он набирает 16,4 очка, делает 4,1 подбора, отдаёт 3,7 передачи, а также совершает 1,5 перехвата и 1,0 блок-шота.

Ранее авторитетный портал ESPN представил топ-25 лучших игроков НБА до 25 лет.

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