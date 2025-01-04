«Чикаго Буллз» выведет из обращения номер Деррика Роуза — Чарания

Клуб «Чикаго Буллз» выведет из обращения номер бывшего члена команды, игравшего на позиции атакующего и разыгрывающего защитника, Деррика Роуза. Об этом сообщил известный инсайдер ESPN Шэмс Чарания на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Роуз объявил о завершении карьеры в начале осени 2024 года. Деррик был выбран под первым номером на драфте НБА 2008 года клубом «Чикаго Буллз».

Достижения Роуза: чемпион мира 2010 и 2014 годов, лучший новичок 2009 года. В сезоне-2010/2011 Деррик был признан самым ценным игроком (MVP), став в возрасте 22 лет самым молодым обладателем данной награды.

Ранее стало известно, что Деррик Роуз открыл свой цветочный магазин в Чикаго. Поклонники создали большую очередь.