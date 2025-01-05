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Единая лига: результаты матчей 4 января

Единая лига: результаты матчей 4 января
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В субботу, 4 января, в Единой лиге ВТБ состоялся очередной игровой день. В общей сложности поклонники российского баскетбола увидели два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех встреч.

Результаты матчей Единой лиги 4 января:

«Уралмаш» — «Самара» — 68:64;
»Локомотив-Кубань» — «Парма» — 77:82.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 января 2025, суббота. 13:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
68 : 64
Самара
Самарская область
Уралмаш: Уиттакер - 18, Мартин - 16, Нэльсон - 9, Зайцев - 8, О'Брайант - 6, Далтон - 5, Ивлев - 3, Даглас - 3, Глазунов, Писклов, Новиков, Балашов
Самара: Попов - 17, М. Кулагин - 12, Карданахишвили - 9, Амосов - 8, Сопин - 7, Пынько - 4, Голдырев - 4, Чикарев - 3, Кашин, Касьянов
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 января 2025, суббота. 15:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
77 : 82
Парма
Пермь
Локомотив-Кубань: Андерсон - 16, Миллер - 14, Уэйли - 13, Кливленд - 12, Темиров - 11, Елатонцев - 4, Квитковских - 4, Емченко - 3, Коско, Ведищев, Мартюк, Узинский
Парма: Руженцев - 25, Нэвелс - 13, Шашков - 12, Хэмилтон - 8, Якушин - 7, Захаров - 6, Хэмм - 5, Свинин - 4, Ильницкий - 2, Тучков, Чебуркин, Фирсов

Лидером чемпионата в настоящий момент является московский ЦСКА, в активе которого 19 побед и три поражения. Второе место в таблице занимает петербургский «Зенит», на счету которого 18 выигранных и три проигранные встречи. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (17 побед — пять поражений).

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