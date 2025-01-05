Единая лига: результаты матчей 4 января

В субботу, 4 января, в Единой лиге ВТБ состоялся очередной игровой день. В общей сложности поклонники российского баскетбола увидели два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех встреч.

Результаты матчей Единой лиги 4 января:

«Уралмаш» — «Самара» — 68:64;

»Локомотив-Кубань» — «Парма» — 77:82.

Лидером чемпионата в настоящий момент является московский ЦСКА, в активе которого 19 побед и три поражения. Второе место в таблице занимает петербургский «Зенит», на счету которого 18 выигранных и три проигранные встречи. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (17 побед — пять поражений).