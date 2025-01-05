Дабл-дабл Джоэла Эмбиида помог «Филадельфии» в гостях разгромить «Бруклин»

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В ночь с 4 на 5 января завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Бруклин Нетс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча прошла в американском Нью-Йорке на стадионе «Барклайс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 124:94.

В составе победителей наибольшей результативностью отличился звезда команды центровой Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл: 28 очков, 12 подборов и шесть передач. Его партнёр по команде американский разыгрывающий Тайриз Макси набрал 18 очков.

У «Бруклина» больше всех очков (19) набрал лёгкий форвард из США Зайари Уильямс.

В следующем матче «Бруклин» на домашней арене встретится с «Индианой Пэйсерс» 7 января, а «Филадельфия» начнёт домашнюю серию и сыграет с «Финикс Санз» также 7 января.

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