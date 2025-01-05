Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Бруклин Нетс — Филадельфия Сиксерс, результат матча 5 января 2025, счёт 94:123, регулярный чемпионат НБА

Дабл-дабл Джоэла Эмбиида помог «Филадельфии» в гостях разгромить «Бруклин»
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 4 на 5 января завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Бруклин Нетс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча прошла в американском Нью-Йорке на стадионе «Барклайс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 124:94.

НБА — регулярный чемпионат
05 января 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
94 : 123
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бруклин Нетс: Уильямс - 19, Мартин - 16, Джонсон - 15, Уилсон - 11, Клэкстон - 10, Бикман - 7, Расселл - 5, Шарп - 5, Эвбуомван - 3, Клауни - 3
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 28, Макси - 18, Джордж - 17, Мартин - 17, Эдвардс - 11, Джексон - 8, Драммонд - 6, Бона - 6, Лоури - 5, Каунсил - 4, Ябуселе - 3, Гордон

В составе победителей наибольшей результативностью отличился звезда команды центровой Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл: 28 очков, 12 подборов и шесть передач. Его партнёр по команде американский разыгрывающий Тайриз Макси набрал 18 очков.

У «Бруклина» больше всех очков (19) набрал лёгкий форвард из США Зайари Уильямс.

В следующем матче «Бруклин» на домашней арене встретится с «Индианой Пэйсерс» 7 января, а «Филадельфия» начнёт домашнюю серию и сыграет с «Финикс Санз» также 7 января.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
Материалы по теме
Леброн Джеймс — лидер по матчам с 30 очками в НБА. Кого он обошёл?
Истории
Леброн Джеймс — лидер по матчам с 30 очками в НБА. Кого он обошёл?

Самые титулованные клубы НБА:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android