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Сан-Антонио Спёрс — Денвер Наггетс, результат матча 5 января 2025, счет 111:122, регулярный чемпионат НБА

46-очковый дабл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» в овертайме победить «Сан-Антонио»
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В ночь с 4 на 5 января завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча прошла в американском Сан-Антонио на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 122:111.

НБА — регулярный чемпионат
05 января 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
111 : 122
ОТ
Денвер Наггетс
Денвер
Сан-Антонио Спёрс: Барнс - 22, Вембаньяма - 20, Васселл - 19, Джонсон - 10, Касл - 10, Шампани - 10, Джонс - 9, Сохан - 5, Коллинс - 4, Пол - 2, Уэсли, Брэнэм, Сиссоко, Бэсси, Мамукелашвили
Денвер Наггетс: Йокич - 46, Портер - 28, Маррей - 13, Уэстбрук - 9, Браун - 8, Уотсон - 8, Строутер - 5, Джордан - 3, Пикетт - 2, Тайсон, Шарич, Ннаджи

В составе победителей наибольшей результативностью отличился сербский звёздный центровой Никола Йокич, оформивший дабл-дабл: 46 очков, 10 передач и девять подборов. Его партнёр по команде американский лёгкий форвард Майкл Портер также оформил дабл-дабл из 28 очков и 10 подборов.

У «Спёрс» больше всех очков (22) набрал лёгкий форвард из США Харрисон Барнс. Его одноклубник французский центровой Виктор Вембаньяма оформил дабл-дабл. В его активе 20 очков и 23 подбора.

В следующем матче «Сан-Антонио» в гостях встретится с «Чикаго Буллз» 7 января, а «Денвер» начнёт домашнюю серию и сыграет с «Бостон Селтикс» 8 января.

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