46-очковый дабл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» в овертайме победить «Сан-Антонио»

В ночь с 4 на 5 января завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча прошла в американском Сан-Антонио на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 122:111.

В составе победителей наибольшей результативностью отличился сербский звёздный центровой Никола Йокич, оформивший дабл-дабл: 46 очков, 10 передач и девять подборов. Его партнёр по команде американский лёгкий форвард Майкл Портер также оформил дабл-дабл из 28 очков и 10 подборов.

У «Спёрс» больше всех очков (22) набрал лёгкий форвард из США Харрисон Барнс. Его одноклубник французский центровой Виктор Вембаньяма оформил дабл-дабл. В его активе 20 очков и 23 подбора.

В следующем матче «Сан-Антонио» в гостях встретится с «Чикаго Буллз» 7 января, а «Денвер» начнёт домашнюю серию и сыграет с «Бостон Селтикс» 8 января.

Рекорды НБА: