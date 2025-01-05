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31 очковый дабл-дабл Адетокунбо не спас «Милуоки» от поражения в матче с «Портлендом»

В ночь с 4 на 5 января завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча прошла в американском Милуоки на стадионе «Файсерв-форум» и завершилась победой гостей со счётом 105:102.

В составе победителей наибольшей результативностью отличился американский защитник Анферни Саймонс, набравший 28 очков, сделавший три подбора и восемь передач. Дабл-дабл в свой актив записал израильский лёгкий форвард Дени Авдия, у него 19 очков, 14 подборов и четыре передачи.

У «Милуоки» самым результативным стал греческий лёгкий форвард Яннис Адетокунбо, набравший 31 очко, сделавший 11 подборов и два передачи.

В следующем матче «Милуоки» в гостях сыграет с «Торонто», а «Портленд» отправится к «Детройту».