Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

31 очковый дабл-дабл Адетокунбо не спас «Милуоки» от поражения в матче с «Портлендом»

31 очковый дабл-дабл Адетокунбо не спас «Милуоки» от поражения в матче с «Портлендом»
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 4 на 5 января завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча прошла в американском Милуоки на стадионе «Файсерв-форум» и завершилась победой гостей со счётом 105:102.

НБА — регулярный чемпионат
05 января 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
102 : 105
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 31, Грин - 21, Лиллард - 16, Портис - 9, Джексон - 6, Трент-мл. - 5, Лопес - 5, Принс - 5, Роллинз - 2, Миддлтон - 2, Боучэмп, Умуде, Коннотон, Райт
Портленд Трэйл Блэйзерс: Саймонс - 28, Авдия - 19, Шарп - 16, Камара - 15, Эйтон - 10, Хендерсон - 9, Клингэн - 4, Мюррэй - 4, Бэнтон, Рупер, Рит, Уокер, Уильямс

В составе победителей наибольшей результативностью отличился американский защитник Анферни Саймонс, набравший 28 очков, сделавший три подбора и восемь передач. Дабл-дабл в свой актив записал израильский лёгкий форвард Дени Авдия, у него 19 очков, 14 подборов и четыре передачи.

У «Милуоки» самым результативным стал греческий лёгкий форвард Яннис Адетокунбо, набравший 31 очко, сделавший 11 подборов и два передачи.

В следующем матче «Милуоки» в гостях сыграет с «Торонто», а «Портленд» отправится к «Детройту».

Сейчас читают:
Никола Йокич доказал Вембаньяме, почему он — MVP. Европейцы устроили настоящую зарубу!
Видео
Никола Йокич доказал Вембаньяме, почему он — MVP. Европейцы устроили настоящую зарубу!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android