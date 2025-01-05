В ночь с 4 на 5 января мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 5 января:
«Бруклин Нетс» — «Филадельфия Сиксерс» — 94:123;
«Индиана Пэйсерс» — «Финикс Санз» — 126:108;
«Детройт Пистонс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 119:105;
«Майами Хит» — «Юта Джаз» — 100:136;
«Милуоки Бакс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 102:105;
«Сан-Антонио Спёрс» — «Денвер Наггетс» — 111:122 ОТ;
«Чикаго Буллз» — «Нью-Йорк Никс» — 139:126;
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Мемфис Гриззлиз» — 121:113;
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Атланта Хоукс» — 131:105.
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