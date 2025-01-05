Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Результаты игрового дня НБА 5 января

Результаты игрового дня НБА 5 января
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 4 на 5 января мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 5 января:

«Бруклин Нетс» — «Филадельфия Сиксерс» — 94:123;
«Индиана Пэйсерс» — «Финикс Санз» — 126:108;
«Детройт Пистонс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 119:105;
«Майами Хит» — «Юта Джаз» — 100:136;
«Милуоки Бакс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 102:105;
«Сан-Антонио Спёрс» — «Денвер Наггетс» — 111:122 ОТ;
«Чикаго Буллз» — «Нью-Йорк Никс» — 139:126;
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Мемфис Гриззлиз» — 121:113;
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Атланта Хоукс» — 131:105.

НБА — регулярный чемпионат
05 января 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
94 : 123
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бруклин Нетс: Уильямс - 19, Мартин - 16, Джонсон - 15, Уилсон - 11, Клэкстон - 10, Бикман - 7, Расселл - 5, Шарп - 5, Эвбуомван - 3, Клауни - 3, Уотфорд, Симмонс
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 28, Макси - 18, Джордж - 17, Мартин - 17, Эдвардс - 11, Джексон - 8, Драммонд - 6, Бона - 6, Лоури - 5, Каунсил - 4, Ябуселе - 3, Гордон
НБА — регулярный чемпионат
05 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
126 : 108
Финикс Санз
Финикс
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 27, Тёрнер - 20, Сиакам - 15, Матурин - 13, Топпин - 12, Шиппард - 10, Нембард - 9, Макконнелл - 8, Уокер - 7, Брайант - 5, Фёрфи, Джонсон, Несмит
Финикс Санз: Дюрант - 25, Букер - 20, Данн - 13, Аллен - 13, Моррис - 12, Бил - 8, Окоги - 6, Бол - 5, Пламли - 4, Ли - 2, Вашингтон Мл., Нуркич
НБА — регулярный чемпионат
05 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
119 : 105
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Детройт Пистонс: Каннингем - 40, Бисли - 23, Харрис - 16, Томпсон - 10, Холланд - 8, Стюарт - 8, Хардуэй-младший - 7, Дюрен - 5, Сассер - 2, Рид, Мур, Дженкинс
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 53, Рэндл - 17, Рид - 9, Макдэниелс - 8, Александер-Уолкер - 7, Гобер - 6, Дивинченцо - 5, Шеннон, Инглс, Конли, Ньютон, Миллер
НБА — регулярный чемпионат
05 января 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
100 : 136
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Майами Хит: Йович - 17, Робинсон - 16, Хироу - 15, Жакез-мл. - 13, Уэр - 12, Розир - 8, Джонсон - 7, Кристофер - 5, Адебайо - 4, Хайсмит - 2, Ларссон - 1, Ричардсон, Бёркс, Батлер, Лав
Юта Джаз: Сенсабо - 34, Коллинс - 24, Секстон - 17, Маркканен - 15, Кесслер - 14, Джордж - 11, Джузэнг - 8, Кольер - 7, Филиповски - 4, Кларксон - 2, Миллз, Юбэнкс, Поттер, Михайлюк
НБА — регулярный чемпионат
05 января 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
102 : 105
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 31, Грин - 21, Лиллард - 16, Портис - 9, Джексон - 6, Лопес - 5, Принс - 5, Трент-мл. - 5, Роллинз - 2, Миддлтон - 2, Боучэмп, Умуде, Коннотон, Райт
Портленд Трэйл Блэйзерс: Саймонс - 28, Авдия - 19, Шарп - 16, Камара - 15, Эйтон - 10, Хендерсон - 9, Клингэн - 4, Мюррэй - 4, Тибулл, Бэнтон, Грант, Рупер, Рит, Уокер, Уильямс
НБА — регулярный чемпионат
05 января 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
111 : 122
ОТ
Денвер Наггетс
Денвер
Сан-Антонио Спёрс: Барнс - 22, Вембаньяма - 20, Васселл - 19, Джонсон - 10, Касл - 10, Шампани - 10, Джонс - 9, Сохан - 5, Коллинс - 4, Пол - 2, Уэсли, Брэнэм, Сиссоко, Бэсси, Мамукелашвили
Денвер Наггетс: Йокич - 46, Портер - 28, Маррей - 13, Уэстбрук - 9, Браун - 8, Уотсон - 8, Строутер - 5, Джордан - 3, Пикетт - 2, Тайсон, Шарич, Ннаджи
НБА — регулярный чемпионат
05 января 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
139 : 126
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Чикаго Буллз: Уайт - 33, Лавин - 33, Вучевич - 22, Гидди - 15, Смит - 10, Болл - 8, Филлипс - 7, Уильямс - 5, Бузелис - 2, Хортон-Такер - 2, Терри - 2, Картер, Дуарте
Нью-Йорк Никс: Таунс - 44, Брансон - 33, Бриджес - 18, Ануноби - 12, Пэйн - 8, Ачиува - 5, Шамет - 4, Харт - 2, Топпин, Макбрайд, Колек, Симс, Райан
НБА — регулярный чемпионат
05 января 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
121 : 113
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Голден Стэйт Уорриорз: Уиггинс - 24, Шрёдер - 17, Уотерс III - 16, Хилд - 14, Куминга - 13, Джексон-Дэвис - 11, Грин - 9, Муди - 8, Андерсон - 7, Спенсер - 2, Луни, Сантос
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 23, Бейн - 22, Ларэвиа - 17, Пиппен Мл. - 12, Кларк - 10, Хафф - 9, Уэллс - 8, Спенсер - 7, Иди - 5, Каслтон, Кеннард, Кончар
НБА — регулярный чемпионат
05 января 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
131 : 105
Атланта Хоукс
Атланта
Лос-Анджелес Клипперс: Пауэлл - 20, Зубац - 18, Коффи - 17, Портер - 15, Леонард - 12, Мэнн - 12, Джонс - 12, Харден - 10, Браун - 5, Батюм - 4, Данн - 2, Миллер - 2, Джонс - 2, Бамба, Хиланд
Атланта Хоукс: Янг - 20, Хантер - 18, Мэтьюз - 15, Рисашер - 13, Дэниэлс - 11, Родди - 9, Крейчи - 9, Капела - 6, Оконгву - 4, Джонсон, Барлоу, Plowden
Материалы по теме
Никола Йокич доказал Вембаньяме, почему он — MVP. Европейцы устроили настоящую зарубу!
Никола Йокич доказал Вембаньяме, почему он — MVP. Европейцы устроили настоящую зарубу!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android