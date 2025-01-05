Единая лига: расписание матчей 5 января

В воскресенье, 5 января, в Единой лиге ВТБ запланирован очередной игровой день. В общей сложности поклонников российского баскетбола ожидает четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех встреч.

Расписание матчей Единой лиги 5 января:

11:00 мск — «Енисей» — «Автодор»;

13:00 мск — «Астана» — ЦСКА;

14:00 мск — МБА-МАИ — «Пари Нижний Новгород»;

15:00 мск — УНИКС — «Зенит».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 05 января 2025, воскресенье. 13:00 МСК Астана Астана Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 05 января 2025, воскресенье. 14:00 МСК МБА-МАИ Москва Не начался Пари Нижний Новгород Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Лидером чемпионата в настоящий момент является ЦСКА, в активе которого 19 побед и три поражения. Второе место в таблице занимает петербургский «Зенит», на счету которого 18 победных и три проигранные встречи. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (17 побед — пять поражений).