Единая лига: расписание матчей 5 января
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В воскресенье, 5 января, в Единой лиге ВТБ запланирован очередной игровой день. В общей сложности поклонников российского баскетбола ожидает четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех встреч.
Расписание матчей Единой лиги 5 января:
11:00 мск — «Енисей» — «Автодор»;
13:00 мск — «Астана» — ЦСКА;
14:00 мск — МБА-МАИ — «Пари Нижний Новгород»;
15:00 мск — УНИКС — «Зенит».
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 января 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Енисей
Красноярск
2-я четверть
32 : 26
Автодор
Саратов
Енисей: Сандерс, Степанович, Ведищев, Балашов, Перевалов, Сонько, Шлегель, Долинин, Герасимов, Одиноков, Загретдинов, Близнюк
Автодор: Джонс, Пранаускис, Беслач, Агада, Наумов, Петенев, Халдеев, Клименко, Кроуфорд, Мэннинг, Сычков, Кантер
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 января 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Астана
Астана
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 января 2025, воскресенье. 14:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 января 2025, воскресенье. 15:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лидером чемпионата в настоящий момент является ЦСКА, в активе которого 19 побед и три поражения. Второе место в таблице занимает петербургский «Зенит», на счету которого 18 победных и три проигранные встречи. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (17 побед — пять поражений).
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