Звезда «Нью-Йорк Никс» получила в восемь раз больше голосов на Матч звёзд, чем год назад

29-летний американский и доминиканский баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс», Карл-Энтони Таунс получил в восемь раз больше голосов на Матч звёзд в сезоне-2024/2025, чем год назад.

В сезоне-2023/2024 за присутствие Таунса во время звёздного уикенда проголосовали 139 642 человека. В нынешнем сезоне Карл-Энтони получил 1 099 066 голосов.

Матч звёзд НБА 2025 пройдёт 16 февраля 2025 года на стадионе «Чейз Центр» в Сан-Франциско, являющемся домашней ареной для коллектива «Голден Стэйт Уорриорз».

В последней встрече команда Таунса «Нью-Йорк» уступила коллективу «Чикаго Буллз» со счётом 126:139.