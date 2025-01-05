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Звезда «Нью-Йорк Никс» получила в восемь раз больше голосов на Матч звёзд, чем год назад

Звезда «Нью-Йорк Никс» получила в восемь раз больше голосов на Матч звёзд, чем год назад
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29-летний американский и доминиканский баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс», Карл-Энтони Таунс получил в восемь раз больше голосов на Матч звёзд в сезоне-2024/2025, чем год назад.

В сезоне-2023/2024 за присутствие Таунса во время звёздного уикенда проголосовали 139 642 человека. В нынешнем сезоне Карл-Энтони получил 1 099 066 голосов.

Матч звёзд НБА 2025 пройдёт 16 февраля 2025 года на стадионе «Чейз Центр» в Сан-Франциско, являющемся домашней ареной для коллектива «Голден Стэйт Уорриорз».

В последней встрече команда Таунса «Нью-Йорк» уступила коллективу «Чикаго Буллз» со счётом 126:139.

НБА — регулярный чемпионат
05 января 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
139 : 126
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Чикаго Буллз: Уайт - 33, Лавин - 33, Вучевич - 22, Гидди - 15, Смит - 10, Болл - 8, Филлипс - 7, Уильямс - 5, Бузелис - 2, Хортон-Такер - 2, Терри - 2, Картер, Дуарте
Нью-Йорк Никс: Таунс - 44, Брансон - 33, Бриджес - 18, Ануноби - 12, Пэйн - 8, Ачиува - 5, Шамет - 4, Харт - 2, Топпин, Макбрайд, Колек, Симс, Райан
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