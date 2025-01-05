«Енисей» одержал вторую победу подряд, обыграв «Автодор» в Единой лиге

В воскресенье, 5 января, на «Арене-Север» в Красноярске завершился очередной матч Единой лиги ВТБ в сезоне-2024/2025, где встречались местный «Енисей» и гости из Саратова — «Автодор». Хозяева одержали победу со счётом 81:75 (25:22; 17:17; 25:15; 14:21).

Лучшим игроком в составе красноярского коллектива стал Сергей Балашов, на счету которого 15 очков, пять подборов и три передачи.

Среди саратовских баскетболистов отличился легионер Брайант Кроуфорд, набравший 16 очков, сделавший три подбора и один перехват, а также отдавший две передачи.

Лидером чемпионата в настоящий момент является ЦСКА, в активе которого 19 побед и три поражения. Второе место в таблице занимает петербургский «Зенит», на счету которого 18 победных и три проигранные встречи. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (17 побед — пять поражений).