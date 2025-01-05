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«Енисей» одержал вторую победу подряд, обыграв «Автодор» в Единой лиге

«Енисей» одержал вторую победу подряд, обыграв «Автодор» в Единой лиге
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В воскресенье, 5 января, на «Арене-Север» в Красноярске завершился очередной матч Единой лиги ВТБ в сезоне-2024/2025, где встречались местный «Енисей» и гости из Саратова — «Автодор». Хозяева одержали победу со счётом 81:75 (25:22; 17:17; 25:15; 14:21).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 января 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
81 : 75
Автодор
Саратов
Енисей: Балашов - 15, Долинин - 13, Сандерс - 12, Герасимов - 10, Степанович - 9, Одиноков - 9, Ведищев - 7, Сонько - 2, Загретдинов - 2, Близнюк - 2, Перевалов, Шлегель
Автодор: Кантер - 17, Кроуфорд - 16, Петенев - 10, Беслач - 8, Агада - 7, Сычков - 7, Клименко - 4, Мэннинг - 4, Халдеев - 2, Джонс, Пранаускис, Наумов

Лучшим игроком в составе красноярского коллектива стал Сергей Балашов, на счету которого 15 очков, пять подборов и три передачи.

Среди саратовских баскетболистов отличился легионер Брайант Кроуфорд, набравший 16 очков, сделавший три подбора и один перехват, а также отдавший две передачи.

Лидером чемпионата в настоящий момент является ЦСКА, в активе которого 19 побед и три поражения. Второе место в таблице занимает петербургский «Зенит», на счету которого 18 победных и три проигранные встречи. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (17 побед — пять поражений).

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