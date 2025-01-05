Форвард «Локомотива-Кубань» Темиров высказался о третьем в сезоне поражении от «Пармы»

Форвард «Локомотива-Кубань» Кирилл Темиров прокомментировал поражение своей команды от «Пармы» (77:82), которое стало уже третьим в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ для железнодорожников в играх с командой из Перми.

«Мы третий раз уступаем «Парме» исключительно по своей вине. Думаю, нам нужно переосмыслить нашу игру и пересмотреть матчи. Мы должны начинать с другой энергией. Даже сегодня мы показали, что умеем это, и сделали рывок в третьей четверти. Но как только немного расслабились, соперник сразу же за это наказал. Пусть это будет нам уроком.

Сейчас главное — провести работу над ошибками и хорошо подготовиться к матчу в Санкт-Петербурге», — приводит слова Темирова пресс-служба краснодарской команды.

На данный момент команда Андрея Ведищева занимает четвёртое место в турнирной таблице Единой лиги, победив в 73,9% матча.