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Форвард «Локомотива-Кубань» Темиров высказался о третьем в сезоне поражении от «Пармы»

Форвард «Локомотива-Кубань» Темиров высказался о третьем в сезоне поражении от «Пармы»
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Форвард «Локомотива-Кубань» Кирилл Темиров прокомментировал поражение своей команды от «Пармы» (77:82), которое стало уже третьим в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ для железнодорожников в играх с командой из Перми.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 января 2025, суббота. 15:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
77 : 82
Парма
Пермь
Локомотив-Кубань: Андерсон - 16, Миллер - 14, Уэйли - 13, Кливленд - 12, Темиров - 11, Елатонцев - 4, Квитковских - 4, Емченко - 3, Коско, Ведищев, Мартюк, Узинский
Парма: Руженцев - 25, Нэвелс - 13, Шашков - 12, Хэмилтон - 8, Якушин - 7, Захаров - 6, Хэмм - 5, Свинин - 4, Ильницкий - 2, Тучков, Чебуркин, Фирсов

«Мы третий раз уступаем «Парме» исключительно по своей вине. Думаю, нам нужно переосмыслить нашу игру и пересмотреть матчи. Мы должны начинать с другой энергией. Даже сегодня мы показали, что умеем это, и сделали рывок в третьей четверти. Но как только немного расслабились, соперник сразу же за это наказал. Пусть это будет нам уроком.

Сейчас главное — провести работу над ошибками и хорошо подготовиться к матчу в Санкт-Петербурге», — приводит слова Темирова пресс-служба краснодарской команды.

На данный момент команда Андрея Ведищева занимает четвёртое место в турнирной таблице Единой лиги, победив в 73,9% матча.

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