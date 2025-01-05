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Сергей Карасёв рассказал о настрое «Зенита» перед выездным матчем с УНИКСом в Единой лиге

Сергей Карасёв рассказал о настрое «Зенита» перед выездным матчем с УНИКСом в Единой лиге
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Капитан санкт-петербургского «Зенита» Сергей Карасёв поделился ожиданиями от предстоящего матча с УНИКСом в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, который пройдёт сегодня, 5 января, в Казани.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 января 2025, воскресенье. 15:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Хорошую провели тренировочную неделю. Первого числа был выходной, а так, готовились, разбирали команду. В принципе, настрой боевой, и все ребята готовы играть, все готовы взять реванш за поражение в Питере.

В чём сильные стороны УНИКСа? Да, в принципе, они очень хорошо сбалансированная команда, на подборе с ними тяжело. Нам надо играть в свой баскетбол, надо выкладываться на 100%, играть с полной самоотдачей, кость в кость. Не уступать ни одного сантиметра на площадке и стараться убрать ап-н-дауны из нашей игры. Не играть перепадами, а стараться оказывать борьбу с первой до последней секунды», — приводит слова Карасёва пресс-служба «Зенита».

На данный момент команда из Санкт-Петербурга занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги, победив в 85,7% матчей. УНИКС идёт на третьей строчке с 77,3% побед.

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