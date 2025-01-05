Главный тренер «Енисея» прокомментировал победу над «Автодором» в Единой лиге ВТБ

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич поделился эмоциями от победы своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Автодором» (81:75).

«Хочу поздравить всех болельщиков с праздниками. Мы постарались сегодня открыть вторую часть сезона лучше, с большей энергией, и нам удалось это сделать. Мы приложили много сил в игре в защите, но совершали те же ошибки, что и раньше. Однако, когда отдаёшь всего себя, удача начинает благоволить тебе, особенно это помогло нам в концовке, и мы сумели одержать победу, чему я очень рад», — приводит слова Йовича пресс-служба красноярской команды.

На данный момент «Енисей» занимает девятое место в турнирной таблице Единой лиги, победив в 34,8% матча.