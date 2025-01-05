Главный тренер «Енисея» прокомментировал победу над «Автодором» в Единой лиге ВТБ
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Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич поделился эмоциями от победы своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Автодором» (81:75).
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 января 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
81 : 75
Автодор
Саратов
Енисей: Балашов - 15, Долинин - 13, Сандерс - 12, Герасимов - 10, Степанович - 9, Одиноков - 9, Ведищев - 7, Сонько - 2, Загретдинов - 2, Близнюк - 2, Перевалов, Шлегель
Автодор: Кантер - 17, Кроуфорд - 16, Петенев - 10, Беслач - 8, Агада - 7, Сычков - 7, Клименко - 4, Мэннинг - 4, Халдеев - 2, Джонс, Пранаускис, Наумов
«Хочу поздравить всех болельщиков с праздниками. Мы постарались сегодня открыть вторую часть сезона лучше, с большей энергией, и нам удалось это сделать. Мы приложили много сил в игре в защите, но совершали те же ошибки, что и раньше. Однако, когда отдаёшь всего себя, удача начинает благоволить тебе, особенно это помогло нам в концовке, и мы сумели одержать победу, чему я очень рад», — приводит слова Йовича пресс-служба красноярской команды.
На данный момент «Енисей» занимает девятое место в турнирной таблице Единой лиги, победив в 34,8% матча.
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