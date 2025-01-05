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Единая лига ВТБ назвала MVP декабря

Единая лига ВТБ назвала MVP декабря
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Разыгрывающий защитник УНИКСа Маркос Найт (188 см) признан Единой лигой ВТБ самым ценным игроком (MVP) в декабре.

В последнем месяце 2024 года американец набирал в среднем за игру 19,3 очка (53,1% с игры, 50% трёхочковых, 90,5% штрафных), делал 3,9 подбора, 3,6 передачи и получил 20,9 очков эффективности.

35-летний Маркос Найт выступает за казанский клуб с марта 2023 года. Ранее он также играл за французский АСВЕЛ, за «Самару», «Монако» и другие команды. На профессиональном уровне американский баскетболист выступает с 2013 года.

На данный момент команда из столицы Татарстана занимает третье место в турнирной таблице регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, победив в 77,3% матчей. Команда Велимира Перасовича имеет на сегодняшний день шестиматчевую победную серию.

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