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ЦСКА обыграл «Астану» с разницей в 44 очка в матче Единой лиги ВТБ

ЦСКА обыграл «Астану» с разницей в 44 очка в матче Единой лиги ВТБ
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В Астане завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местный одноимённый клуб потерпел разгромное поражение от московского ЦСКА со счётом 55:99.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 января 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Астана
Астана
Окончен
55 : 99
ЦСКА
Москва
Астана: Мотовилов - 15, Утоми - 10, Майдекин - 7, Мурзагалиев - 5, Десятников - 4, Оразбеков - 4, Абашидзе - 4, Щербак - 3, Айткали - 2, Исаенко - 1
ЦСКА: Аврамович - 24, Тримбл - 16, Жан-Шарль - 12, Ухов - 10, Антонов - 7, Умрихин - 7, М'Бай - 6, Ганькевич - 5, Абдулбасиров - 5, Михайловский - 4, Астапкович - 3, Карпенко

Самым результативным игроком встречи стал сербский защитник армейцев Алекса Аврамович, записавший на свой счёт 24 очка. У хозяев лучшим стал защитник Григорий Мотовилов, набравший в этой игре 14 очков.

Примечательно, что москвичи начали эту встречу с рывка в 14:0.

Таким образом, армейцы выиграли второй матч кряду и упрочили своё лидерство в турнирной таблице регулярного чемпионата Единой лиги, победив в 87,0% матчей. Казахстанский коллектив по-прежнему остаётся единственной командой лиги, так и не познавшей вкуса побед в нынешнем сезоне.

Турнирная таблица Единой лиги ВТБ
Календарь Единой лиги ВТБ
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