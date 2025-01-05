ЦСКА обыграл «Астану» с разницей в 44 очка в матче Единой лиги ВТБ

В Астане завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местный одноимённый клуб потерпел разгромное поражение от московского ЦСКА со счётом 55:99.

Самым результативным игроком встречи стал сербский защитник армейцев Алекса Аврамович, записавший на свой счёт 24 очка. У хозяев лучшим стал защитник Григорий Мотовилов, набравший в этой игре 14 очков.

Примечательно, что москвичи начали эту встречу с рывка в 14:0.

Таким образом, армейцы выиграли второй матч кряду и упрочили своё лидерство в турнирной таблице регулярного чемпионата Единой лиги, победив в 87,0% матчей. Казахстанский коллектив по-прежнему остаётся единственной командой лиги, так и не познавшей вкуса побед в нынешнем сезоне.