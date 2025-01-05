МБА-МАИ прервала четырёхматчевую серию неудач в Единой лиге, обойдя «Пари Нижний Новгород»

В Москве завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором команда МБА-МАИ нанесла поражение сопернику — команде «Пари Нижний Новгород» — со счётом 84:76.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Пари НН» Зак Наталл, записавший на свой счёт 26 очков. У хозяев лучшим стал разыгрывающий Макар Коновалов с 18 баллами.
Таким образом, столичный коллектив прервал серию из четырёх поражений и занимает предпоследнее место в турнирной таблице Единой лиги, победив в 26,1% матчей. «Пари Нижний Новгород» уступил в третий раз подряд и идёт на шестой строчке с 47,8% побед.
В следующем матче в рамках Единой лиги МБА-МАИ 11 января сыграет в гостях с «Самарой». Команда из Нижнего Новгорода в этот же день будет гостить в Красноярске у «Енисея».
- 5 января 2025
-
17:03
-
15:58
-
15:29
-
15:24
-
14:53
-
14:04
-
13:01
-
12:54
-
11:59
-
10:58
-
10:02
-
09:46
-
07:46
-
07:07
-
04:40
-
00:07
- 4 января 2025
-
23:02
-
22:20
-
21:06
-
20:20
-
19:41
-
18:45
-
17:40
-
16:47
-
15:49
-
14:52
-
13:20
-
13:05
-
12:13
-
11:05
-
10:05
-
09:30
-
09:30
-
08:57
-
08:53