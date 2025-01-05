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МБА-МАИ прервала четырёхматчевую серию неудач в Единой лиге, обойдя «Пари Нижний Новгород»

МБА-МАИ прервала четырёхматчевую серию неудач в Единой лиге, обойдя «Пари Нижний Новгород»
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В Москве завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором команда МБА-МАИ нанесла поражение сопернику — команде «Пари Нижний Новгород» — со счётом 84:76.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 января 2025, воскресенье. 14:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
84 : 76
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
МБА-МАИ: Коновалов - 18, Белоусов - 16, Воронов - 10, Зубков - 10, Личутин - 10, Трушкин - 7, Минченко - 6, Исмаилов - 4, Певнев - 2, Касаткин - 1, Барашков, Шейко
Пари Нижний Новгород: Наталл - 26, Хоменко - 9, Карпенков - 8, Чадов - 8, Джуришич - 8, Антипов - 7, Хвостов - 4, Доукинс - 4, Зоткин - 2, Семенченко, Захаров, Шилохвостов

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Пари НН» Зак Наталл, записавший на свой счёт 26 очков. У хозяев лучшим стал разыгрывающий Макар Коновалов с 18 баллами.

Таким образом, столичный коллектив прервал серию из четырёх поражений и занимает предпоследнее место в турнирной таблице Единой лиги, победив в 26,1% матчей. «Пари Нижний Новгород» уступил в третий раз подряд и идёт на шестой строчке с 47,8% побед.

В следующем матче в рамках Единой лиги МБА-МАИ 11 января сыграет в гостях с «Самарой». Команда из Нижнего Новгорода в этот же день будет гостить в Красноярске у «Енисея».

Турнирная таблица Единой лиги ВТБ
Календарь Единой лиги ВТБ
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 января 2025, воскресенье. 14:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
84 : 76
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
МБА-МАИ: Коновалов - 18, Белоусов - 16, Воронов - 10, Зубков - 10, Личутин - 10, Трушкин - 7, Минченко - 6, Исмаилов - 4, Певнев - 2, Касаткин - 1, Барашков, Шейко
Пари Нижний Новгород: Наталл - 26, Хоменко - 9, Карпенков - 8, Чадов - 8, Джуришич - 8, Антипов - 7, Хвостов - 4, Доукинс - 4, Зоткин - 2, Семенченко, Захаров, Шилохвостов
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Комментарии
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