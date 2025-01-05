МБА-МАИ прервала четырёхматчевую серию неудач в Единой лиге, обойдя «Пари Нижний Новгород»

В Москве завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором команда МБА-МАИ нанесла поражение сопернику — команде «Пари Нижний Новгород» — со счётом 84:76.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Пари НН» Зак Наталл, записавший на свой счёт 26 очков. У хозяев лучшим стал разыгрывающий Макар Коновалов с 18 баллами.

Таким образом, столичный коллектив прервал серию из четырёх поражений и занимает предпоследнее место в турнирной таблице Единой лиги, победив в 26,1% матчей. «Пари Нижний Новгород» уступил в третий раз подряд и идёт на шестой строчке с 47,8% побед.

В следующем матче в рамках Единой лиги МБА-МАИ 11 января сыграет в гостях с «Самарой». Команда из Нижнего Новгорода в этот же день будет гостить в Красноярске у «Енисея».