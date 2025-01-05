УНИКС обыграл «Зенит» в центральном матче дня Единой лиги

В Казани завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местный УНИКС нанёс поражение «Зениту» из Санкт-Петербурга со счётом 75:71.

Самыми результативными игроками встречи стали форвард УНИКСа Девон Акун-Пёрселл и его одноклубник разыгрывающий Маркос Найт. На счету обоих по 18 очков. У гостей лучшим стал Денис Захаров, записавший на свой счёт 17 баллов.

Таким образом, казанцы одержали седьмую победу подряд и занимают второе место в турнирной таблице регулярного чемпионата Единой лиги, победив в 78,3% матчей. «Зенит» занимает вторую строчку с 81,8% побед. В следующем матче УНИКС 8 января будет гостить в Красноярске у «Енисея». «Зенит» в этот же день отправится в Самару на матч с одноимённым клубом.