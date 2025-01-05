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УНИКС — Зенит. Прямая трансляция
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15:00 Мск
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УНИКС — Зенит, результат матча 5 января 2025, счёт 75:71, Единая лига 2024-2025

УНИКС обыграл «Зенит» в центральном матче дня Единой лиги
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В Казани завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местный УНИКС нанёс поражение «Зениту» из Санкт-Петербурга со счётом 75:71.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 января 2025, воскресенье. 15:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
75 : 71
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Акун-Пёрселл, Беленицкий, Рейнольдс, Комолов, Д. Кулагин, Найт, Тэйлор, Торопов, Илюк, Бако, Лопатин, Платунов
Зенит: Фрейзер, Щербенев, Захаров, Карасёв, Рыжов, Жбанов, Спеллмен, Мун, Пойтресс, Бэйкон, Хантер, Воронцевич

Самыми результативными игроками встречи стали форвард УНИКСа Девон Акун-Пёрселл и его одноклубник разыгрывающий Маркос Найт. На счету обоих по 18 очков. У гостей лучшим стал Денис Захаров, записавший на свой счёт 17 баллов.

Таким образом, казанцы одержали седьмую победу подряд и занимают второе место в турнирной таблице регулярного чемпионата Единой лиги, победив в 78,3% матчей. «Зенит» занимает вторую строчку с 81,8% побед. В следующем матче УНИКС 8 января будет гостить в Красноярске у «Енисея». «Зенит» в этот же день отправится в Самару на матч с одноимённым клубом.

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