Тренер «Зенита» Паскуаль рассказал о состоянии Бэйкона и Фрейзера
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль высказался о матче с УНИКСом (71:75).
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 января 2025, воскресенье. 15:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
75 : 71
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Акун-Пёрселл - 18, Найт - 18, Тэйлор - 12, Д. Кулагин - 8, Лопатин - 8, Бако - 4, Рейнольдс - 3, Беленицкий - 2, Торопов - 2, Комолов, Илюк, Платунов
Зенит: Захаров - 17, Бэйкон - 14, Мун - 11, Пойтресс - 9, Жбанов - 6, Хантер - 5, Воронцевич - 3, Щербенев - 2, Карасёв - 2, Спеллмен - 2, Фрейзер, Рыжов
«Поздравляю УНИКС. У нас были сегодня как хорошие моменты, так и плохие. Ключевое – это 16 потерь, они решили исход игры. У нас была возможность совершить камбэк, мы были близки, но не смогли завершить лёгкие броски, поэтому проиграли.
В самом начале матча мы потеряли Трента Фрейзера и вынуждены были поменять игру. Денис Захаров повёл за собой команду, хочется поздравить его с таким удачным выступлением. У Бэйкона проблемы с коленом, он вышел на площадку после того, как принял обезболивающее. Завтра посмотрим на его состояние», – передаёт слова Паскуаля корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
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