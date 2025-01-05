Тренер «Зенита» Паскуаль рассказал о состоянии Бэйкона и Фрейзера

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль высказался о матче с УНИКСом (71:75).

«Поздравляю УНИКС. У нас были сегодня как хорошие моменты, так и плохие. Ключевое – это 16 потерь, они решили исход игры. У нас была возможность совершить камбэк, мы были близки, но не смогли завершить лёгкие броски, поэтому проиграли.

В самом начале матча мы потеряли Трента Фрейзера и вынуждены были поменять игру. Денис Захаров повёл за собой команду, хочется поздравить его с таким удачным выступлением. У Бэйкона проблемы с коленом, он вышел на площадку после того, как принял обезболивающее. Завтра посмотрим на его состояние», – передаёт слова Паскуаля корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.