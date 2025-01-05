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Тренер «Зенита» Паскуаль объяснил свой технический фол

Тренер «Зенита» Паскуаль объяснил свой технический фол
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал эпизод в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом (71:75), по итогам которого он получил технический фол.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 января 2025, воскресенье. 15:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
75 : 71
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Акун-Пёрселл - 18, Найт - 18, Тэйлор - 12, Д. Кулагин - 8, Лопатин - 8, Бако - 4, Рейнольдс - 3, Беленицкий - 2, Торопов - 2, Комолов, Илюк, Платунов
Зенит: Захаров - 17, Бэйкон - 14, Мун - 11, Пойтресс - 9, Жбанов - 6, Хантер - 5, Воронцевич - 3, Щербенев - 2, Карасёв - 2, Спеллмен - 2, Фрейзер, Рыжов

«Спровоцировал ли меня Маркос Найт? Нет Я не жалуюсь на действия оппонента. Вы знаете, что в России я работаю уже много лет и никогда не разговариваю с игроками соперника, не жалуюсь на них. Все вопросы были к судьям. К Маркосу я отношусь с большим уважением и знаю его очень хорошо.

УНИКС – это уже как дерби для нас. Сейчас казанская команда лучшая в соотношении нападения и защиты, но мы только на экваторе чемпионата. Впереди ещё 22 игры. Мы не смогли обыграть УНИКС дважды подряд, но впереди ещё много встреч», – передаёт слова Паскуаля корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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