Тренер «Зенита» Паскуаль объяснил свой технический фол

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал эпизод в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом (71:75), по итогам которого он получил технический фол.
«Спровоцировал ли меня Маркос Найт? Нет Я не жалуюсь на действия оппонента. Вы знаете, что в России я работаю уже много лет и никогда не разговариваю с игроками соперника, не жалуюсь на них. Все вопросы были к судьям. К Маркосу я отношусь с большим уважением и знаю его очень хорошо.
УНИКС – это уже как дерби для нас. Сейчас казанская команда лучшая в соотношении нападения и защиты, но мы только на экваторе чемпионата. Впереди ещё 22 игры. Мы не смогли обыграть УНИКС дважды подряд, но впереди ещё много встреч», – передаёт слова Паскуаля корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
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