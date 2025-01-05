Тренер «Зенита» Паскуаль объяснил свой технический фол

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал эпизод в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом (71:75), по итогам которого он получил технический фол.

«Спровоцировал ли меня Маркос Найт? Нет Я не жалуюсь на действия оппонента. Вы знаете, что в России я работаю уже много лет и никогда не разговариваю с игроками соперника, не жалуюсь на них. Все вопросы были к судьям. К Маркосу я отношусь с большим уважением и знаю его очень хорошо.

УНИКС – это уже как дерби для нас. Сейчас казанская команда лучшая в соотношении нападения и защиты, но мы только на экваторе чемпионата. Впереди ещё 22 игры. Мы не смогли обыграть УНИКС дважды подряд, но впереди ещё много встреч», – передаёт слова Паскуаля корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.