Перасович — об игре с «Зенитом»: судейские критерии по определению фолов были жёсткими

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу над «Зенитом» (75:71).

«Матч был очень сложным, игры с «Зенитом» всегда непростые, обе команды могли выиграть. Можно было и раньше переломить ход встречи, но высокий уровень игры «Зенита» не позволял это сделать. И всё же мы играли агрессивно, смогли найти ключи к победе. Из проблем – проиграли под кольцом, что для нас необычно, мы высокая команда и обычно мы успешны. Маркос Найт играл здорово сегодня, стал самым результативным игроком и заслужил награду MVP декабря.

Мы были агрессивны, но судейские критерии по определению фолов были жёсткими, и мы не могли показать всю свойственную нам агрессию и жёсткость. Чемпионат долгий, ни одна команда не проходит его ровно весь сезон. Когда-то поднимаемся вверх, когда-то идём вниз. Жду продолжения сезона, есть лидеры, но и «Парма» набирает ход», – передаёт слова Перасовича корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.