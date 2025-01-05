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Перасович — об игре с «Зенитом»: судейские критерии по определению фолов были жёсткими

Перасович — об игре с «Зенитом»: судейские критерии по определению фолов были жёсткими
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу над «Зенитом» (75:71).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 января 2025, воскресенье. 15:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
75 : 71
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Акун-Пёрселл - 18, Найт - 18, Тэйлор - 12, Д. Кулагин - 8, Лопатин - 8, Бако - 4, Рейнольдс - 3, Беленицкий - 2, Торопов - 2, Комолов, Илюк, Платунов
Зенит: Захаров - 17, Бэйкон - 14, Мун - 11, Пойтресс - 9, Жбанов - 6, Хантер - 5, Воронцевич - 3, Щербенев - 2, Карасёв - 2, Спеллмен - 2, Фрейзер, Рыжов

«Матч был очень сложным, игры с «Зенитом» всегда непростые, обе команды могли выиграть. Можно было и раньше переломить ход встречи, но высокий уровень игры «Зенита» не позволял это сделать. И всё же мы играли агрессивно, смогли найти ключи к победе. Из проблем – проиграли под кольцом, что для нас необычно, мы высокая команда и обычно мы успешны. Маркос Найт играл здорово сегодня, стал самым результативным игроком и заслужил награду MVP декабря.

Мы были агрессивны, но судейские критерии по определению фолов были жёсткими, и мы не могли показать всю свойственную нам агрессию и жёсткость. Чемпионат долгий, ни одна команда не проходит его ровно весь сезон. Когда-то поднимаемся вверх, когда-то идём вниз. Жду продолжения сезона, есть лидеры, но и «Парма» набирает ход», – передаёт слова Перасовича корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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