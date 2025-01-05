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Центровой УНИКСа Лопатин назвал ключом к победе над «Зенитом» защиту

Центровой УНИКСа Лопатин назвал ключом к победе над «Зенитом» защиту
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Центровой УНИКСа Андрей Лопатин прокомментировал победу над «Зенитом» (75:71).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 января 2025, воскресенье. 15:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
75 : 71
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Акун-Пёрселл - 18, Найт - 18, Тэйлор - 12, Д. Кулагин - 8, Лопатин - 8, Бако - 4, Рейнольдс - 3, Беленицкий - 2, Торопов - 2, Комолов, Илюк, Платунов
Зенит: Захаров - 17, Бэйкон - 14, Мун - 11, Пойтресс - 9, Жбанов - 6, Хантер - 5, Воронцевич - 3, Щербенев - 2, Карасёв - 2, Спеллмен - 2, Фрейзер, Рыжов

«Тренер нас настроил так, что мы должны были доказать – предыдущая победа над «Зенитом» не сюрприз, мы хотели показать, что можем побеждать серийно. Впереди выезд, и хочется сохранить этот победный ритм, не хотим уступать ни в одной игре.

Все матчи с «Зенитом» идут очко в очко. Основное – это защита, у них много индивидуальных мастеров, а у нас хорошая защита. Приятно смотреть, как защищаются ребята против Бэйкона, все выкладываются на площадке от и до. Даже один человек не может отвлечься или отдохнуть, сразу будет цепная реакция. Все должны работать максимально плотно.

Вначале у нас был не самый удачный момент, но не нужно обращать внимание на промахи. Трёхочковые – не основное, и без них могу делать много полезного для команды. Прибавлять ещё есть в чём, взять хотя бы процент трёхочковых. УНИКС сейчас лучший в лиге? Приятно, конечно, когда тренеры соперника так говорят. Но главное – это серийность. Основная цель сейчас сохранить такой настрой, такую игру», – передаёт слова Лопатина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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