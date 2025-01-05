Джо Байден вручил легендарному игроку НБА одну из высших наград США

Президент США Джо Байден вручил в Белом доме легендарному игроку Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Ирвину «Мэджику» Джонсону Президентскую медаль Свободы, которая является одной из двух высших наград США для гражданских лиц.

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Ирвину Джонсону 65 лет. Практически всю свою карьеру в НБА, с 1979 по 1991 год, Джонсон провёл в клубе «Лос-Анджелес Лейкерс», в составе которого пять раз (1980, 1982, 1985, 1987, 1988) стал чемпионом престижнейшей баскетбольной лиги мира. Американец завершил профессиональную карьеру в 2000 году.

Ранее Мэджик Джонсон назвал команду НБА, чья игра ему нравится в текущем сезоне.