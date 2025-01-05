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Джо Байден вручил легендарному игроку НБА одну из высших наград США

Джо Байден вручил легендарному игроку НБА одну из высших наград США
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Президент США Джо Байден вручил в Белом доме легендарному игроку Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Ирвину «Мэджику» Джонсону Президентскую медаль Свободы, которая является одной из двух высших наград США для гражданских лиц.

Права на видео принадлежат Forbes Breaking News.

Ирвину Джонсону 65 лет. Практически всю свою карьеру в НБА, с 1979 по 1991 год, Джонсон провёл в клубе «Лос-Анджелес Лейкерс», в составе которого пять раз (1980, 1982, 1985, 1987, 1988) стал чемпионом престижнейшей баскетбольной лиги мира. Американец завершил профессиональную карьеру в 2000 году.

Ранее Мэджик Джонсон назвал команду НБА, чья игра ему нравится в текущем сезоне.

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