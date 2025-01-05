Вембаньяма назвал звёздного игрока НБА, который должен стать MVP по итогам сезона

Французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма поделился мнением о том, кто получит звание самого ценного игрока (MVP) по итогу сезона-2024/2025 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я многому научился у него. Йокич — один из тех парней, которые в каждой игре делают своих товарищей по команде лучше. И это именно то, кем я хочу стать на 100%. Продолжу смотреть его игры, чтобы подмечать больше деталей. Никола многократный MVP. Скоро снова станет MVP», — приводит слова Вембаньямы портал Basket News.

Напомним, в последнем матче «Сан-Антонио Спёрс» уступил «Денвер Наггетс» со счётом 111:122.