Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Вембаньяма назвал звёздного игрока НБА, который должен стать MVP по итогам сезона

Вембаньяма назвал звёздного игрока НБА, который должен стать MVP по итогам сезона
Комментарии

Французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма поделился мнением о том, кто получит звание самого ценного игрока (MVP) по итогу сезона-2024/2025 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я многому научился у него. Йокич — один из тех парней, которые в каждой игре делают своих товарищей по команде лучше. И это именно то, кем я хочу стать на 100%. Продолжу смотреть его игры, чтобы подмечать больше деталей. Никола многократный MVP. Скоро снова станет MVP», — приводит слова Вембаньямы портал Basket News.

Напомним, в последнем матче «Сан-Антонио Спёрс» уступил «Денвер Наггетс» со счётом 111:122.

Материалы по теме
Никола Йокич доказал Вембаньяме, почему он — MVP. Европейцы устроили настоящую зарубу!
Никола Йокич доказал Вембаньяме, почему он — MVP. Европейцы устроили настоящую зарубу!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android