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Никола Йокич: Вемби особенный игрок. Жду шанса сыграть против него в ближайшие годы

Никола Йокич: Вемби особенный игрок. Жду шанса сыграть против него в ближайшие годы
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Центровой «Денвер Наггетс» серб Никола Йокич поделился мнением о лидере «Сан-Антонио Спёрс» французе Викторе Вембаньяме.

«Он особенный игрок, а такие парни всегда заставляют тебя работать усерднее, делать немного больше. Я с нетерпением жду возможности сыграть против него в ближайшие годы», — приводит слова Йокича портал Eurohoops.

Напомним, сегодня, 5 января, на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» в Сан-Антонио состоялся матч между «Денвер Наггетс» и «Сан-Антонио Спёрс». Встреча завершилась со счётом 122:111 в пользу «Наггетс».

Ранее Вембаньяма назвал звёздного игрока НБА, который должен стать MVP по итогам сезона-2024/2025.

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