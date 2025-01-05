Единая лига: результаты матчей 5 января

В воскресенье, 5 января, в Единой лиге ВТБ состоялся очередной игровой день. В общей сложности поклонники российского баскетбола увидели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех встреч.

Результаты матчей Единой лиги 5 января:

«Енисей» — «Автодор» — 81:75;

«Астана» — ЦСКА — 55:99;

МБА-МАИ — «Пари Нижний Новгород» — 84:76;

УНИКС — «Зенит» — 75:71.

Лидером чемпионата в настоящий момент является ЦСКА, в активе которого 21 победа и три поражения. Второе место в таблице занимает петербургский клуб «Зенит», на счету которого 18 побед и четыре поражения. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС с рекордом в 18 побед и пять поражений.