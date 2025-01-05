Единая лига: результаты матчей 5 января
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В воскресенье, 5 января, в Единой лиге ВТБ состоялся очередной игровой день. В общей сложности поклонники российского баскетбола увидели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех встреч.
Результаты матчей Единой лиги 5 января:
«Енисей» — «Автодор» — 81:75;
«Астана» — ЦСКА — 55:99;
МБА-МАИ — «Пари Нижний Новгород» — 84:76;
УНИКС — «Зенит» — 75:71.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 января 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
81 : 75
Автодор
Саратов
Енисей: Балашов - 15, Долинин - 13, Сандерс - 12, Герасимов - 10, Степанович - 9, Одиноков - 9, Ведищев - 7, Сонько - 2, Загретдинов - 2, Близнюк - 2, Перевалов, Шлегель
Автодор: Кантер - 17, Кроуфорд - 16, Петенев - 10, Беслач - 8, Агада - 7, Сычков - 7, Клименко - 4, Мэннинг - 4, Халдеев - 2, Джонс, Пранаускис, Наумов
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 января 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Астана
Астана
Окончен
55 : 99
ЦСКА
Москва
Астана: Мотовилов - 15, Утоми - 10, Майдекин - 7, Мурзагалиев - 5, Десятников - 4, Оразбеков - 4, Абашидзе - 4, Щербак - 3, Айткали - 2, Исаенко - 1
ЦСКА: Аврамович - 24, Тримбл - 16, Жан-Шарль - 12, Ухов - 10, Антонов - 7, Умрихин - 7, М'Бай - 6, Ганькевич - 5, Абдулбасиров - 5, Михайловский - 4, Астапкович - 3, Карпенко
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 января 2025, воскресенье. 14:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
84 : 76
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
МБА-МАИ: Коновалов - 18, Белоусов - 16, Воронов - 10, Зубков - 10, Личутин - 10, Трушкин - 7, Минченко - 6, Исмаилов - 4, Певнев - 2, Касаткин - 1, Барашков, Шейко
Пари Нижний Новгород: Наталл - 26, Хоменко - 9, Карпенков - 8, Чадов - 8, Джуришич - 8, Антипов - 7, Хвостов - 4, Доукинс - 4, Зоткин - 2, Семенченко, Захаров, Шилохвостов
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 января 2025, воскресенье. 15:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
75 : 71
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Акун-Пёрселл - 18, Найт - 18, Тэйлор - 12, Д. Кулагин - 8, Лопатин - 8, Бако - 4, Рейнольдс - 3, Беленицкий - 2, Торопов - 2, Комолов, Илюк, Платунов
Зенит: Захаров - 17, Бэйкон - 14, Мун - 11, Пойтресс - 9, Жбанов - 6, Хантер - 5, Воронцевич - 3, Щербенев - 2, Карасёв - 2, Спеллмен - 2, Фрейзер, Рыжов
Лидером чемпионата в настоящий момент является ЦСКА, в активе которого 21 победа и три поражения. Второе место в таблице занимает петербургский клуб «Зенит», на счету которого 18 побед и четыре поражения. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС с рекордом в 18 побед и пять поражений.
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