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Андреас Пистиолис: хотелось бы, чтобы «Астана» получила поддержку, которой ей не хватает

Андреас Пистиолис: хотелось бы, чтобы «Астана» получила поддержку, которой ей не хватает
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Главный тренер московского клуба ЦСКА Андреас Пистиолис поделился мнением о команде «Астана» после матча с ней. Встреча завершилась в пользу армейцев со счётом 99:55.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 января 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Астана
Астана
Окончен
55 : 99
ЦСКА
Москва
Астана: Мотовилов - 15, Утоми - 10, Майдекин - 7, Мурзагалиев - 5, Десятников - 4, Оразбеков - 4, Абашидзе - 4, Щербак - 3, Айткали - 2, Исаенко - 1
ЦСКА: Аврамович - 24, Тримбл - 16, Жан-Шарль - 12, Ухов - 10, Антонов - 7, Умрихин - 7, М'Бай - 6, Ганькевич - 5, Абдулбасиров - 5, Михайловский - 4, Астапкович - 3, Карпенко

«Не думаю, что стоит что-то говорить по сегодняшней игре. Очевидно, что разница по уровню между командами огромна. Хочу добавить, что «Астана» – важная часть Единой лиги ВТБ, хотелось бы, чтобы они получили ту поддержку, которой ей не хватает в этом сезоне», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба Единой лиги.

Напомним, на данный момент именно ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице в сезоне-2024/2025 Единой лиги. Армейцы одержали 20 побед и потерпели три поражения.

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