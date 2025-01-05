Андреас Пистиолис: хотелось бы, чтобы «Астана» получила поддержку, которой ей не хватает

Главный тренер московского клуба ЦСКА Андреас Пистиолис поделился мнением о команде «Астана» после матча с ней. Встреча завершилась в пользу армейцев со счётом 99:55.

«Не думаю, что стоит что-то говорить по сегодняшней игре. Очевидно, что разница по уровню между командами огромна. Хочу добавить, что «Астана» – важная часть Единой лиги ВТБ, хотелось бы, чтобы они получили ту поддержку, которой ей не хватает в этом сезоне», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба Единой лиги.

Напомним, на данный момент именно ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице в сезоне-2024/2025 Единой лиги. Армейцы одержали 20 побед и потерпели три поражения.