Баркли выбрал между Леброном и Джорданом в вопросе величайшего в истории игрока НБА

61-летний легендарный американский баскетболист, игравший на позиции форварда, Чарльз Баркли выбрал между лёгким форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом и легендарным Майклом Джорданом, когда его спросили о величайшем игроке Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в истории.

«Я никогда не видел лучшего баскетболиста, чем Майкл Джордан…Вообще думаю, что сравнивать Леброна Джеймса и Майкла Джордана — это глупо, поскольку они оба необыкновенны», — приводит слова Баркли портал The Sports Rush.

Ранее Чарльз Баркли выразил мнение, что атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс регрессировал.