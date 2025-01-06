Чемпион НБА объяснил, как следует играть против Николы Йокича

Бывший центровой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и чемпион лиги в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард объяснил, как следует играть против лидера «Денвер Наггетс» Николы Йокича.

«На Йокича нужно оказывать давление на протяжении всей игры. Нельзя позволять ему атаковать. Нужно быть рядом с ним всю игру и заставлять его делать сложные броски. Если Никола играет против кого-то, кто энергичен на обоих концах площадки, кто будет бороться за подбор в каждом эпизоде, то ему придётся трудно. Чтобы остановить Йокича, надо давить на него, просто пытаться ментально проникнуть ему в голову, а затем в нападении идти прямо на него», — приводит слова Ховарда портал Basket News.