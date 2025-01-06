Мэджик Джонсон высказался после получения награды из рук Джо Байдена

Прославленный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Мэджик Джонсон прокомментировал получение Президентской медали Свободы, которую ему вручил президент США Джо Байден. Президентская медаль Свободы является одной из высших наград США для гражданских лиц.

«Тот факт, что президент Джо Байден выбрал меня для вручения Президентской медали Свободы, является для меня огромной честью и привилегией. Никогда, даже в самых смелых мечтах, я не мог представить, что этот парень из Лансинга, штат Мичиган, однажды вырастет и получит одну из высших гражданских наград Соединённых Штатов. Хочу выразить сердечную благодарность президенту Байдену за его лидерство и признание вклада стольких людей, которые работают над тем, чтобы изменить ситуацию в нашей стране, особенно в центральных районах Америки, а также во всём мире. Принимаю эту честь с глубоким чувством ответственности. Это служит напоминанием о том, что нам ещё предстоит проделать большую работу! Я обещаю продолжать трудиться над тем, чтобы изменить ситуацию к лучшему для нашей страны и всего мира», — написал Джонсон на своей странице в социальных сетях.

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