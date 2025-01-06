Владимир Гомельский назвал звезду НБА, которую клуб должен выгнать ради борьбы за титул

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта по поводу клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс». У Гомельского поинтересовались, какие позиции нужно укрепить «Филадельфии», чтобы бороться за титул?

«Выгнать Джоэла Эмбиида», – ответил Гомельский.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Эмбиид к настоящему моменту принял участие в 13 матчах, в которых в среднем набирал 24,4 очка, совершал 7,9 подбора и отдавал 3,8 передачи.

Ранее Гомельский перечислил баскетболистов с игровым интеллектом.

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