«Оклахома» одержала десятую победу подряд, обыграв «Бостон»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимал «Бостон Селтикс». Встреча прошла в «Оклахома-Сити» на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 105:92
НБА — регулярный чемпионат
05 января 2025, воскресенье. 23:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
105 : 92
Бостон Селтикс
Бостон
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 33, Уиггинс - 15, Дорт - 14, Уоллес - 13, Уильямс - 10, Хартенштайн - 8, Джо - 6, Уильямс - 3, Уильямс - 3, Джонс, Дженг, Карлсон
Бостон Селтикс: Тейтум - 26, Браун - 21, Порзингис - 19, Уайт - 11, Хорфорд - 6, Корнет - 4, Хозер - 3, Холидэй - 2, Притчард, Тиллман, Уолш, Спрингер, Кета
Самым результативным в составе «Оклахомы» стал Шей Гилджес-Александер, который оформил дабл-дабл из 33 очков и 11 подборов.
Лучшую результативность в составе «Бостона» показал Джейсон Тейтум, на счету которого дабл-дабл из 26 очков и 10 подборов.
«Оклахома» продлила победную серию в НБА до десяти матчей.
В следующем матче «Оклахома» встретится с «Кливленд Кавальерс», а «Бостон» сыграет с «Денвер Наггетс». Матчи пройдут 9 и 8 января соответственно.
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