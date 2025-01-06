«Оклахома» одержала десятую победу подряд, обыграв «Бостон»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимал «Бостон Селтикс». Встреча прошла в «Оклахома-Сити» на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 105:92

Самым результативным в составе «Оклахомы» стал Шей Гилджес-Александер, который оформил дабл-дабл из 33 очков и 11 подборов.

Лучшую результативность в составе «Бостона» показал Джейсон Тейтум, на счету которого дабл-дабл из 26 очков и 10 подборов.

«Оклахома» продлила победную серию в НБА до десяти матчей.

В следующем матче «Оклахома» встретится с «Кливленд Кавальерс», а «Бостон» сыграет с «Денвер Наггетс». Матчи пройдут 9 и 8 января соответственно.

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