Свидетель высказался по поводу уголовного дела из-за смерти Яниса Тиммы

Марк Пугачёв, блогер и друг покойного баскетболиста Яниса Тиммы, ответил на вопрос по поводу уголовного дела, которое было возбуждено в Латвии по факту смерти игрока. Ранее сам Пугачёв заявил, что следственный комитет Латвии возбудил дело по факту насильственной смерти Тиммы. Также Марк говорил, что он является одним из главных свидетелей.

«Морально вымотан. Плюс сейчас были праздники. Москва – до 9-го числа ничего не работает. Никто и ничего. Ни одна служба: ни прокуратура, ни следственный комитет, ни полиция. Ничего. Я со своей стороны сделал максимум и продолжаю делать. Поэтому, как говорится, отсутствие новостей тоже хорошая новость. Всё нормально, всё на контроле, всё под контролем», — сказал Пугачёв на своей странице в социальных сетях.

Последние минуты жизни Яниса Тиммы попали на камеру: