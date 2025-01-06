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Дабл-дабл Леброна не помог «Лейкерс» уйти от поражения в матче с «Хьюстоном» в НБА

Дабл-дабл Леброна не помог «Лейкерс» уйти от поражения в матче с «Хьюстоном» в НБА
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Хьюстон Рокетс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча прошла в Хьюстоне (США) на стадионе «Тойота-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 119:115.

НБА — регулярный чемпионат
06 января 2025, понедельник. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
119 : 115
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Хьюстон Рокетс: Грин - 33, Томпсон - 23, Ванвлит - 15, Шенгюн - 14, Уитмор - 8, Адамс - 8, Холидей - 7, Тэйт - 6, Брукс - 5, Ландейл, Смит II, Шеппард, Исон, Грин
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 30, Ривз - 21, Джеймс - 21, Кристи - 14, Финни-Смит - 13, Хатимура - 13, Хэйс - 2, Милтон - 1, Кнехт, Реддиш, Винсент, Джеймс

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский защитник Джейлен Грин, набравший 33 очка, сделавший шесть подборов и четыре передачи. Также дабл-дабл в свой актив записал американский форвард Амен Томпсон, у которого 23 очка, 16 подборов и три передачи.

У гостей результативнее всех были местный центровой Энтони Дэвис, у которого дабл-дабл из 30 очков, 13 подборов и двух передач, а также звёздный американец Леброн Джеймс с ещё одним дабл-даблом из 21 очка, 13 подборов и девяти передач.

В следующем матче «Хьюстон» сыграет в гостях с «Вашингтоном», а «Лейкерс» отправятся к «Далласу».

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