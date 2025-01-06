Дабл-дабл Леброна не помог «Лейкерс» уйти от поражения в матче с «Хьюстоном» в НБА

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Хьюстон Рокетс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча прошла в Хьюстоне (США) на стадионе «Тойота-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 119:115.

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский защитник Джейлен Грин, набравший 33 очка, сделавший шесть подборов и четыре передачи. Также дабл-дабл в свой актив записал американский форвард Амен Томпсон, у которого 23 очка, 16 подборов и три передачи.

У гостей результативнее всех были местный центровой Энтони Дэвис, у которого дабл-дабл из 30 очков, 13 подборов и двух передач, а также звёздный американец Леброн Джеймс с ещё одним дабл-даблом из 21 очка, 13 подборов и девяти передач.

В следующем матче «Хьюстон» сыграет в гостях с «Вашингтоном», а «Лейкерс» отправятся к «Далласу».