«Голден Стэйт» уступил «Сакраменто» в матче НБА. У Карри — 26 очков

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Сакраменто Кингз». Встреча прошла в Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» и закончилась победой гостей со счётом 129:99.

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский защитник Малик Монк, на счету которого дабл-дабл из 26 очков, трёх подборов и 12 передач. Также дабл-даблом отметился американо-литовский центровой Домантас Сабонис, у которого 22 очка, 13 подборов и передач.

У гостей наибольшей результативностью отметился американский разыгрывающий Стефен Карри, в его активе 26 очков и семь подборов.

«Голден Стэйт» в следующем матче примет «Майами», а «Сакраменто» также сыграет с ним дома, но днём позже.