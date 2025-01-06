«Голден Стэйт» уступил «Сакраменто» в матче НБА. У Карри — 26 очков
Поделиться
Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Сакраменто Кингз». Встреча прошла в Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» и закончилась победой гостей со счётом 129:99.
НБА — регулярный чемпионат
06 января 2025, понедельник. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
99 : 129
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 26, Уиггинс - 18, Муди - 13, Грин - 10, Луни - 9, Хилд - 7, Уотерс III - 5, Спенсер - 4, Шрёдер - 3, Андерсон - 2, Сантос - 2, Джексон-Дэвис
Сакраменто Кингз: Монк - 26, Сабонис - 22, Хаертер - 16, Картер - 13, Дерозан - 12, Мюррэй - 11, Эллис - 11, Лайлз - 7, Макдермотт - 6, Робинсон - 3, Лень - 2, Маклафлин, Краудер
Самым результативным игроком в составе победителей стал американский защитник Малик Монк, на счету которого дабл-дабл из 26 очков, трёх подборов и 12 передач. Также дабл-даблом отметился американо-литовский центровой Домантас Сабонис, у которого 22 очка, 13 подборов и передач.
У гостей наибольшей результативностью отметился американский разыгрывающий Стефен Карри, в его активе 26 очков и семь подборов.
«Голден Стэйт» в следующем матче примет «Майами», а «Сакраменто» также сыграет с ним дома, но днём позже.
Комментарии
- 6 января 2025
-
08:04
-
07:52
-
07:30
-
01:53
-
00:31
- 5 января 2025
-
23:17
-
22:48
-
22:07
-
21:18
-
21:10
-
20:16
-
18:01
-
17:53
-
17:49
-
17:36
-
17:03
-
15:58
-
15:29
-
15:24
-
14:53
-
14:04
-
13:01
-
12:54
-
11:59
-
10:58
-
10:02
-
09:46
-
07:46
-
07:07
-
04:40
-
00:07
- 4 января 2025
-
23:02
-
22:20
-
21:06
-
20:20