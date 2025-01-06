Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Голден Стэйт» уступил «Сакраменто» в матче НБА. У Карри — 26 очков

«Голден Стэйт» уступил «Сакраменто» в матче НБА. У Карри — 26 очков
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Сакраменто Кингз». Встреча прошла в Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» и закончилась победой гостей со счётом 129:99.

НБА — регулярный чемпионат
06 января 2025, понедельник. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
99 : 129
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 26, Уиггинс - 18, Муди - 13, Грин - 10, Луни - 9, Хилд - 7, Уотерс III - 5, Спенсер - 4, Шрёдер - 3, Андерсон - 2, Сантос - 2, Джексон-Дэвис
Сакраменто Кингз: Монк - 26, Сабонис - 22, Хаертер - 16, Картер - 13, Дерозан - 12, Мюррэй - 11, Эллис - 11, Лайлз - 7, Макдермотт - 6, Робинсон - 3, Лень - 2, Маклафлин, Краудер

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский защитник Малик Монк, на счету которого дабл-дабл из 26 очков, трёх подборов и 12 передач. Также дабл-даблом отметился американо-литовский центровой Домантас Сабонис, у которого 22 очка, 13 подборов и передач.

У гостей наибольшей результативностью отметился американский разыгрывающий Стефен Карри, в его активе 26 очков и семь подборов.

«Голден Стэйт» в следующем матче примет «Майами», а «Сакраменто» также сыграет с ним дома, но днём позже.

Материалы по теме
Каждый бросок Стефена Карри — это урок физики. Но хватит ли ему сил против времени?
Каждый бросок Стефена Карри — это урок физики. Но хватит ли ему сил против времени?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android