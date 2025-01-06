В ночь с 5 на 6 января мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 6 января
- «Голден Стэйт Уорриорз» — «Сакраменто Кингз» — 99:129.
- «Хьюстон Рокетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 119:115.
- «Орландо Мэджик» — «Юта Джаз» — 92:105.
- «Вашингтон Уизардс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 98:110.
- «Кливленд Кавальерс» — «Шарлотт Хорнетс» — 115:105.
- «Оклахома-Сити Тандер» — «Бостон Селтикс» — 105:92.
Самыми результативными игроками дня стали канадский разыгрывающий «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, который оформил дабл-дабл из 33 очков и 11 подборов, и американский защитник «Хьюстона» Джейлен Грин, набравший 33 очка, сделавший шесть подборов и четыре передачи. Звёздный американский лёгкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс оформил дабл-дабл: 21 очко, 13 подборов и девять передач.
Кроме того, «Оклахома» продлила победную серию в НБА до 10 матчей.
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