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Результаты игрового дня НБА 6 января: Гилджес-Александер и Грин набрали больше всех очков, Оклахома продлила победную серию

Результаты игрового дня НБА 6 января
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В ночь с 5 на 6 января мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА

Все результаты игрового дня НБА 6 января

  • «Голден Стэйт Уорриорз» — «Сакраменто Кингз» — 99:129.
  • «Хьюстон Рокетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 119:115.
  • «Орландо Мэджик» — «Юта Джаз» — 92:105.
  • «Вашингтон Уизардс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 98:110.
  • «Кливленд Кавальерс» — «Шарлотт Хорнетс» — 115:105.
  • «Оклахома-Сити Тандер» — «Бостон Селтикс» — 105:92.
НБА — регулярный чемпионат
06 января 2025, понедельник. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
115 : 105
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 25, Аллен - 19, Митчелл - 19, Мобли - 17, Ньянг - 10, Страс - 9, Джером - 8, Уэйд - 6, Леверт - 2, Портер, Томпсон, Тор, Тайсон
Шарлотт Хорнетс: Болл - 24, Миллер - 24, Смит - 18, Бриджес - 11, Уильямс - 11, Мартин - 8, Салон - 6, Симпсон - 2, Гибсон - 1, Джеффрис, Ричардс, Грин, Мицич, Карри
НБА — регулярный чемпионат
05 января 2025, воскресенье. 23:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
105 : 92
Бостон Селтикс
Бостон
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 33, Уиггинс - 15, Дорт - 14, Уоллес - 13, Уильямс - 10, Хартенштайн - 8, Джо - 6, Уильямс - 3, Уильямс - 3, Джонс, Дженг, Карлсон
Бостон Селтикс: Тейтум - 26, Браун - 21, Порзингис - 19, Уайт - 11, Хорфорд - 6, Корнет - 4, Хозер - 3, Холидэй - 2, Притчард, Тиллман, Уолш, Спрингер, Кета

Самыми результативными игроками дня стали канадский разыгрывающий «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, который оформил дабл-дабл из 33 очков и 11 подборов, и американский защитник «Хьюстона» Джейлен Грин, набравший 33 очка, сделавший шесть подборов и четыре передачи. Звёздный американский лёгкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс оформил дабл-дабл: 21 очко, 13 подборов и девять передач.

Кроме того, «Оклахома» продлила победную серию в НБА до 10 матчей.

НБА — регулярный чемпионат
06 января 2025, понедельник. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
99 : 129
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 26, Уиггинс - 18, Муди - 13, Грин - 10, Луни - 9, Хилд - 7, Уотерс III - 5, Спенсер - 4, Шрёдер - 3, Андерсон - 2, Сантос - 2, Джексон-Дэвис
Сакраменто Кингз: Монк - 26, Сабонис - 22, Хаертер - 16, Картер - 13, Дерозан - 12, Мюррэй - 11, Эллис - 11, Лайлз - 7, Макдермотт - 6, Робинсон - 3, Лень - 2, Маклафлин, Краудер
НБА — регулярный чемпионат
06 января 2025, понедельник. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
119 : 115
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Хьюстон Рокетс: Грин - 33, Томпсон - 23, Ванвлит - 15, Шенгюн - 14, Уитмор - 8, Адамс - 8, Холидей - 7, Тэйт - 6, Брукс - 5, Ландейл, Смит II, Шеппард, Исон, Грин
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 30, Ривз - 21, Джеймс - 21, Кристи - 14, Финни-Смит - 13, Хатимура - 13, Хэйс - 2, Милтон - 1, Кнехт, Реддиш, Винсент, Джеймс
НБА — регулярный чемпионат
06 января 2025, понедельник. 02:30 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
92 : 105
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Орландо Мэджик: Ховард - 21, Картер - 15, Энтони - 12, Куин - 11, Хьюстан - 9, Битадзе - 9, Да Силва - 6, Джозеф - 5, Айзек - 2, Колдуэлл-Поуп - 2, Блэк
Юта Джаз: Сенсабо - 27, Секстон - 20, Филиповски - 12, Джузэнг - 12, Михайлюк - 12, Кесслер - 10, Юбэнкс - 7, Поттер - 3, Кольер - 2, Джордж, Миллз, Маркканен
НБА — регулярный чемпионат
06 января 2025, понедельник. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
98 : 110
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Вашингтон Уизардс: Кузма - 28, Сарр - 18, Батлер - 17, Каррингтон - 16, Валанчюнас - 6, Кисперт - 5, Брогдон - 4, Шампани - 3, Джордж - 1, Дэвис, Болдуин Мл., Гилл, Холмс
Нью-Орлеан Пеликанс: Макколлум - 25, Мёрфи - 22, Мисси - 16, Мюррей - 14, Джонс - 11, Хоукинс - 6, Тайс - 5, Бостон - 5, Альварадо - 3, Робинсон-Эрл - 3, Грин, Ривз
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