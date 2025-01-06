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Батлер вернётся к играм за «Майами», если не уйдёт до конца отстранения — The Miami Herald

Батлер вернётся к играм за «Майами», если не уйдёт до конца отстранения — The Miami Herald
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Форвард команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» американец Джимми Батлер вернётся к выступлениям за команду, если не будет обменян до конца отстранения, сообщает издание Miami Herald.

Напомним, ранее The Athletic сообщил, что Батлер запросил обмен, после чего стало известно, что руководство команды отстранило его на семь игр.

В нынешнем регулярном сезоне НБА 35-летний американец принял участие в 22 матчах, набирая в среднем 17,6 очка, делая 5,5 подбора и 4,7 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 55,2, трёхочковых — 37,5.

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