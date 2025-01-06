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Стив Керр прокомментировал разгромное поражение «Голден Стэйт» от «Сакраменто»

Стив Керр прокомментировал разгромное поражение «Голден Стэйт» от «Сакраменто»
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Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал поражение в матче с «Сакраменто Кингз» (99:129), состоявшемся сегодня, 6 января.

«Поражение есть поражение. Не более тревожное, чем любое другое. Такова НБА сегодня, быстрая игра с большим числом трёхочковых. Бывают вечера, когда всё идёт по вашему сценарию, а бывает, когда всё идёт по сценарию другой команды. «Сакраменто» выступили блестяще, фантастическая игра. Нам же просто нужно перестроиться», — приводит слова Керра издание The Athletic.

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