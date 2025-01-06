Единая лига представила символическую пятёрку недели, в списке три россиянина

Пресс-служба Единой лиги ВТБ опубликовала символическую пятёрку лучших баскетболистов по итогам завершившейся игровой недели. В списке оказалось три россиянина (Сергей Балашов, Андрей Зубков и Самсон Руженцев), а также два иностранца.
Символическая пятёрка недели Единой лиги:
Алекса Аврамович (ЦСКА);
Сергей Балашов («Енисей»);
Андрей Зубков (МБА-МАИ);
Маркос Найт (УНИКС);
Самсон Руженцев («Парма»).
Фото: https://t.me/vtbleague
Первое место в турнирной таблице Единой лиги в настоящий момент занимает московский ЦСКА, на счету которого 20 побед и три поражения. На втором месте – петербургский «Зенит», имеющий в активе 18 побед и четыре поражения. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (18 побед — пять поражений).
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