Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Названы две звезды, которых команда НБА решила перевести на скамейку запасных

Названы две звезды, которых команда НБА решила перевести на скамейку запасных
Аудио-версия:
Комментарии

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Финикс Санз» решилась пойти на радикальный шаг, переведя на скамейку запасных защитника Брэдли Била и центрового Юсуфа Нуркича. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал авторитетный журналист и инсайдер Крис Хайнс.

По его сведениям, места Била и Нуркича займут Райан Данн и Мэйсон Пламли. Как рассказал Хайнс, на решение «Финикса» повлияла серия команды из четырёх поражений, а также разногласия в раздевалке.

В нынешнем сезоне НБА Бил к настоящему моменту принял участие в 23 матчах, в которых в среднем набирал 17,8 очка, совершал 3,7 подбора и отдавал 3,1 передачи. Нуркич к настоящему моменту также сыграл в 23 матчах, в которых в среднем приносил своей команде 8,8 очка, делал 9,5 подбора и отдавал 1,9 передачи.

Материалы по теме
Громкие новости всё ближе! Главные звёзды НБА, которых могут обменять в 2025 году
Громкие новости всё ближе! Главные звёзды НБА, которых могут обменять в 2025 году

Фанатки, выбежавшие во время игры НБА, оказались моделями:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android