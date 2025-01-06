Названы две звезды, которых команда НБА решила перевести на скамейку запасных

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Финикс Санз» решилась пойти на радикальный шаг, переведя на скамейку запасных защитника Брэдли Била и центрового Юсуфа Нуркича. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал авторитетный журналист и инсайдер Крис Хайнс.

По его сведениям, места Била и Нуркича займут Райан Данн и Мэйсон Пламли. Как рассказал Хайнс, на решение «Финикса» повлияла серия команды из четырёх поражений, а также разногласия в раздевалке.

В нынешнем сезоне НБА Бил к настоящему моменту принял участие в 23 матчах, в которых в среднем набирал 17,8 очка, совершал 3,7 подбора и отдавал 3,1 передачи. Нуркич к настоящему моменту также сыграл в 23 матчах, в которых в среднем приносил своей команде 8,8 очка, делал 9,5 подбора и отдавал 1,9 передачи.

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