Владимир Гомельский назвал лучшего капитана ЦСКА в XXI веке

Популярный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта относительно лучшего капитана московского ЦСКА в XXI веке. По мнению специалиста, это Виктор Хряпа.

Хряпа выступал в ЦСКА с 2002 по 2004 год, а также с 2008 по 2018 год. В составе красно-синих Виктор становился двукратным чемпионом Евролиги (2007/2008, 2015/2016), 13-кратным чемпионом России (2002/2003, 2003/2004, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018) и восьмикратным чемпионом Единой лиги ВТБ (2009/2010, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018).

Виктор Хряпа попытался угостить Коби Брайанта фастфудом: