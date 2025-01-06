Стефен Карри высказался после поражения «Голден Стэйт» с разницей «-30»

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри дал комментарий об игре с «Сакраменто Кингз» в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где его команда уступила со счётом 99:129.

«Каждый старался как может. У «Кингз» очень быстрая атака, к тому же у них многое получалось. Когда смотришь на табло и видишь двузначное преимущество, понимаешь, что мы на самом деле не готовы к тому, чтобы совершать такие сумасшедшие камбэки. В первой четверти мы им сделали несколько подарков, в результате чего они захватили преимущество. Дать ответ на это мы так и не смогли», — сказал Карри на пресс-конференции.

Карри в матче с «Сакраменто» набрал 26 очков, а также совершил семь подборов и один перехват.

Леброн попытался заблокировать бросок Карри на разминке: