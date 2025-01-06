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Стефен Карри высказался после поражения «Голден Стэйт» с разницей «-30»

Стефен Карри высказался после поражения «Голден Стэйт» с разницей «-30»
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри дал комментарий об игре с «Сакраменто Кингз» в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где его команда уступила со счётом 99:129.

НБА — регулярный чемпионат
06 января 2025, понедельник. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
99 : 129
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 26, Уиггинс - 18, Муди - 13, Грин - 10, Луни - 9, Хилд - 7, Уотерс III - 5, Спенсер - 4, Шрёдер - 3, Андерсон - 2, Сантос - 2, Джексон-Дэвис
Сакраменто Кингз: Монк - 26, Сабонис - 22, Хаертер - 16, Картер - 13, Дерозан - 12, Мюррэй - 11, Эллис - 11, Лайлз - 7, Макдермотт - 6, Робинсон - 3, Лень - 2, Маклафлин, Краудер

«Каждый старался как может. У «Кингз» очень быстрая атака, к тому же у них многое получалось. Когда смотришь на табло и видишь двузначное преимущество, понимаешь, что мы на самом деле не готовы к тому, чтобы совершать такие сумасшедшие камбэки. В первой четверти мы им сделали несколько подарков, в результате чего они захватили преимущество. Дать ответ на это мы так и не смогли», — сказал Карри на пресс-конференции.

Карри в матче с «Сакраменто» набрал 26 очков, а также совершил семь подборов и один перехват.

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