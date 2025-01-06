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Адвокат оценил вероятность предъявления обвинений Седоковой после смерти Тиммы

Адвокат оценил вероятность предъявления обвинений Седоковой после смерти Тиммы
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Адвкат и кандидат юридических наук Александр Карабанов дал комментарий по поводу уголовного дела, которое было возбуждено в Латвии после смерти баскетболиста Яниса Тиммы. Ранее друг баскетболиста Марк Пугачёв рассказал, что стал свидетелем в деле и собирается дать показания против бывшей жены Тиммы Анны Седоковой. Янис скончался 17 декабря прошлого года.

«Дело в том, что следствие будет полагаться на данные, предоставленные нашими ведомствами. Картина, которую собрали наши правоохранители на месте происшествия, — более чёткая. Уже есть готовая экспертиза и заключение по ней, в котором чётко говорится о непричастности к трагедии третьих лиц», — приводят слова Карабанова «Аргументы и факты».

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