Лидер «Пари Нижний Новгород» Обри Доукинс покинет команду — источник

29-летний атакующий защитник Обри Доукинс в скором времени может покинуть «Пари Нижний Новгород». Об этом информирует телеграм-канал «Перехват». По сведениям источника, расставание происходит по инициативе игрока.

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Доукинс к настоящему моменту принял участие в 21 матче. В этих играх американец в среднем набирал 10 очков, совершал 2,9 подбора и отдавал одну результативную передачу.

«Пари Нижний Новгород» сейчас занимает шестое место в турнирной таблице Единой лиги. В активе команды 11 побед и 12 поражений. Первое место занимает московский ЦСКА, на счету которого 20 побед и три поражения.

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