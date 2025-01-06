Скипу Бэйлессу предъявили обвинения в домогательствах

Бывший парикмахер Fox Sports Нушин Фараджи заявила, что некоторые сотрудники телеканала использовали «своё положение для сексуальных домогательств». Помимо прочего, Фараджи выдвинула обвинения против известного эксперта Скипа Бэйлесса. Об этом информирует Front Office Sports.

Фараджи требует возмещения морального ущерба. Девушка утверждает, что Бэйлесс неоднократно склонял её к близости, а также обнимал, целовал в щёку и использовал прочие тактильные контакты. По словам Нушин, она неоднократно подавала жалобы, однако они игнорировались.

В августе прошлого года Бэйлесс покинул Fox Sports. В настоящий момент он продолжает вести свой еженедельный подкаст.

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