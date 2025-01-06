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Руководитель одной из команд НБА предупредил Джимми Батлера из-за требования об обмене

Руководитель одной из команд НБА предупредил Джимми Батлера из-за требования об обмене
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Анонимный руководитель одной из команд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) обратился к 35-летнему американскому профессиональному баскетболисту Джимми Батлеру, выступающему за команду «Майами Хит», на фоне его запроса об обмене и возможном конфликте с президентом коллектива Пэтом Райли.

«Ты не сможешь запугать Пэта Райли. Никогда не стоит ввязываться в драку с тем, кому нечего терять. А Пэт из тех парней, которому как раз нечего терять», — приводит слова неназванного руководителя издание Sports Illustrated.

Ранее стало известно, что Джимми Батлер был отстранён руководством своего коллектива на семь игр.

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