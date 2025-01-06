Названы первые восемь игроков Матча звёзд — 2025 Единой лиги

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Пресс-служба Единой лиги ВТБ опубликовала итоги голосования среди поклонников российского баскетбола, которое определяло двух российских и иностранных игроков в переднюю и заднюю линии на Матче звёзд — 2025.

«Хозяева», задняя линия:

Дмитрий Хвостов, «Пари Нижний Новгород»;

Вячеслав Зайцев, «Уралмаш».

«Хозяева», передняя линия:

Александр Гудумак, «Локомотив-Кубань»;

Илья Попов, «Самара».

«Гости», задняя линия:

Джеремайя Мартин, «Уралмаш»;

Алекса Аврамович, ЦСКА.

«Гости», передняя линия:

Ройс Хэмм, «Парма»;

Джавонте Даглас, «Уралмаш».

Следующий этап — голосование СМИ. В течение недели представители ведущих спортивных изданий выберут ещё восемь игроков. Голосование СМИ завершится 13 января, после чего 20 января Единая лига определит восемь последних баскетболистов.

Сам Матч звёзд состоится 16 февраля.