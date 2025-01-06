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«Уорриорз» не хотят бороться за Джимми Батлера — The Athletic

«Уорриорз» не хотят бороться за Джимми Батлера — The Athletic
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Руководство клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» собирается внести изменения в состав команды, но не планирует бороться за обмен 35-летнего американского профессионального баскетболиста Джимми Батлера, выступающего за команду «Майами Хит», сообщило издание The Athletic.

Инсайдеры The Athletic заявили, что финансовые затраты на Батлера и игроков, которых «Хит», скорее всего, потребуют при потенциальном обмене, являются препятствиями, которые «Уорриорз» не могут игнорировать.

Ранее анонимный руководитель одной из команд Национальной баскетбольной ассоциации предупредил Батлера на фоне его запроса обмена из коллектива.

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