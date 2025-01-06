Звезда «Оклахомы» демонстрирует такую же эффективность, как и Майкл Джордан

26-летний канадский баскетболист, выступающий за команду «Оклахома-Сити Тандер» в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), Шей Гилджес-Александер сравнялся с легендарным шестикратным чемпионом североамериканской лиги Майклом Джорданом по одному из статистических показателей.

Гилджес-Александер и Джордан — единственные защитники, которые в течение трёх сезонов подряд набирали в среднем 30+ очков за игру при 50+ процентах реализации бросков — больше никому не удавалось сделать это дважды.

В сезоне-2024/2025 команда «Оклахома-Сити Тандер» занимает первое место в Западной конференции. В 35 играх коллектив из Оклахомы потерпел только пять поражений. На данный момент «Оклахома-Сити» обладает серией из 15 побед.